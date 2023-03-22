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Около 20 человек погибли при землетрясениях в Афганистане и Пакистане

22 марта 2023 09:21
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Около 20 человек погибли при землетрясениях, произошедших в Афганистане и Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 человек погибли при землетрясениях в Афганистане и Пакистане-1

Больше всего от стихии пострадала восточная афганская провинция Тахар, которая находилась недалеко от эпицентра стихии. Там разрушено более 20 домов, и это только предварительные данные. Сообщается как минимум о девяти погибших, еще 100 человек доставлены в больницы. Сильные подземные толчки магнитудой около семи заставили провести эту ночь на улице и жителей Пакистана. По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 9 человек еще 44 получили ранения. Сообщений о разрушениях нет. Последствия землетрясения ощущались в столице Индии Нью-Дели, в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане.

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# Землетрясение # Фотофакт

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