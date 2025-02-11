В Чехии растёт уровень безработицы

Вся Европа тонет в проблемах, и лишь одна из многих стран, идущих ко дну – Чехия. Только за месяц уровень безработицы там увеличился на 0,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе зарегистрировано более 300 тысяч незанятых в экономике. Причем некоторые вакансии не закрываются долгое время из-за дефицита квалифицированных специалистов, что демонстрирует провал системы образования страны. Аналитики биржи труда отмечают, что дальнейшее охлаждение рынка кадров будет проходить в основном из-за слабых результатов обрабатывающей промышленности. Сейчас экономические перспективы Чехии омрачены высокой степенью неопределенности и негативными рисками, а это является отражением общеевропейского кризиса. Количество безработных в стране постоянно растет, что подрывает социальную стабильность и усиливает недовольство граждан. Не спасают ситуацию и мигранты, среди которых значительную часть составляют украинцы.