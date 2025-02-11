Оказывается, когда все внимание укреплению границ и борьбе с мнимой российской угрозой, о здоровье нации можно и забыть. В Польше эпидемия гриппа выявила системные проблемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую неделю регистрируется более 50 тысяч новых случаев заражения, что создает огромные очереди в поликлиниках и больницах. Главная санитарная инспекция сообщила, что с начала сезона заболеваний почти тысяча человек умерли от осложнений после инфекции. Из-за большого количества госпитализаций, связанных с гриппом, многие больницы ограничивают посещение пациентов. Некоторые учреждения столкнулись с нехваткой коек. По данным коллегии семейных врачей, аптеки также не способны обеспечить население необходимыми лекарствами уже около двух недель. Тем временем в Министерстве здравоохранения не предложили ничего лучшего, чем использовать защитные маски.