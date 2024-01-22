В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства полицейскими местного жителя

В Мексике вспыхнули массовые беспорядки. Они начались после убийства 27-летнего мужчины полицейскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители открыли огонь, когда он выходил из машины. Это вызвало гнев и возмущение местных жителей. Они подожгли здание мэрии, затем стали громить полицейские машины. Власти штата Веракрус сообщили о задержании четверых сотрудников полиции по подозрению в убийстве. В министерстве общественной безопасности пообещали, что виновные понесут наказание.