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В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства полицейскими местного жителя

22 января 2024 06:44
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В Мексике вспыхнули массовые беспорядки. Они начались после убийства 27-летнего мужчины полицейскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства полицейскими местного жителя-1

Правоохранители открыли огонь, когда он выходил из машины. Это вызвало гнев и возмущение местных жителей. Они подожгли здание мэрии, затем стали громить полицейские машины. Власти штата Веракрус сообщили о задержании четверых сотрудников полиции по подозрению в убийстве. В министерстве общественной безопасности пообещали, что виновные понесут наказание.

# Массовые беспорядки # Новости Мексики

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