В Мексике вооружённая группа людей открыла огонь по мэрии – 18 человек убиты

Новости Мексики. 18 человек убиты при нападении на мэрию небольшого городка Сан-Мигель Тотолапан в штате Герреро на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа вооруженных мужчин открыли по зданию шквальный огонь, когда там проходило совещание городского совета.

На место происшествия прибыли более 100 полицейских, поиском преступников занимаются армейские подразделения, в том числе морские пехотинцы, а также два вертолета. По заявлению властей, район, где находится этот город, считается одним из самых опасных в стране. Там постоянно происходят перестрелки между конкурирующими наркокартелями.