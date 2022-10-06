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В Мексике вооружённая группа людей открыла огонь по мэрии – 18 человек убиты

06 октября 2022 13:12
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Новости Мексики. 18 человек убиты при нападении на мэрию небольшого городка Сан-Мигель Тотолапан в штате Герреро на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа вооруженных мужчин открыли по зданию шквальный огонь, когда там проходило совещание городского совета.  

В Мексике вооружённая группа людей открыла огонь по мэрии – 18 человек убиты-1

На место происшествия прибыли более 100 полицейских, поиском преступников занимаются армейские подразделения, в том числе морские пехотинцы, а также два вертолета. По заявлению властей, район, где находится этот город, считается одним из самых опасных в стране. Там постоянно происходят перестрелки между конкурирующими наркокартелями.  

# Убийство # Новости Мексики # Фотофакт

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