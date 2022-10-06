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Польские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на электричестве

06 октября 2022 11:24
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Новости Польши. Польские университеты вынуждены переходить на дистанционное обучение из-за растущих цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на электричестве-1

Администрации некоторых вузов уже получили уведомления о повышении счетов за электричество на 700 %. Кроме того, в последние месяцы выросли цены на большинство услуг и товаров, без которых университеты не могут нормально работать. Речь идет о стоимости продукции полиграфии, канцелярских принадлежностей и клининговых услуг. Поэтому руководству вузов приходится искать любые способы сэкономить. Ранее премьер Польши потребовал, чтобы все госучреждения снизили потребление электроэнергии как минимум на 10 %.  

# Экономический кризис # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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