Польские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на электричестве

Администрации некоторых вузов уже получили уведомления о повышении счетов за электричество на 700 %. Кроме того, в последние месяцы выросли цены на большинство услуг и товаров, без которых университеты не могут нормально работать. Речь идет о стоимости продукции полиграфии, канцелярских принадлежностей и клининговых услуг. Поэтому руководству вузов приходится искать любые способы сэкономить. Ранее премьер Польши потребовал, чтобы все госучреждения снизили потребление электроэнергии как минимум на 10 %.