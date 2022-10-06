Завораживающие кадры – в Петербурге сняли северное сияние

Считается, что редкой красоты зрелище можно увидеть лишь на Крайнем Севере. Но это не совсем так. При сильных магнитных бурях северное сияние появляется и в регионах, близких к полярному кругу, а иногда и южнее. В Петербурге его удается наблюдать несколько раз в месяц в северной части горизонта. Важные условия для удачных наблюдений – ясное небо и солнечная активность.