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Завораживающие кадры – в Петербурге сняли северное сияние

06 октября 2022 09:23
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Новости России. Завораживающие кадры северного сияния, запечатленного в Санкт-Петербурге, облетают Всемирную сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завораживающие кадры – в Петербурге сняли северное сияние-1

Завораживающие кадры – в Петербурге сняли северное сияние-3

Завораживающие кадры – в Петербурге сняли северное сияние-5

Считается, что редкой красоты зрелище можно увидеть лишь на Крайнем Севере. Но это не совсем так. При сильных магнитных бурях северное сияние появляется и в регионах, близких к полярному кругу, а иногда и южнее. В Петербурге его удается наблюдать несколько раз в месяц в северной части горизонта. Важные условия для удачных наблюдений – ясное небо и солнечная активность.  

# Природные явления # Новости России # Фотофакт

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