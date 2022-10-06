В Таиланде мужчина устроил расправу над детьми в саду: погибло 36 человек

Новости Таиланда. Трагические новости 6 октября пришли из Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 36 человек, в том числе 22 ребенка, погибли в результате нападения на детский центр.

Вооруженный несколькими ножами и пистолетом мужчина ворвался в здание во время тихого часа. Вначале он застрелил нескольких сотрудников, а после устроил расправу над детьми. Сообщается, что в момент нападения в центре находились около 30 ребят. То есть погибли почти все. По предварительным данным, нападавший раньше сам служил в полиции и недавно был уволен из-за неисполнения служебных обязанностей.