Прямой эфир

В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции

23 февраля 2023 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

23 февряля принято говорить о мужественных поступках. Может, это не совсем точное определение, но и среди четвероногих спасателей есть те, чьи смелые усилия не забудут никогда. Мексика  отдает дань уважения собаке-спасателю, которая погибла, помогая пострадавшим от землетрясения в Турции.  

В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции-1

Собаки-спасателя Протео не стало при исполнении служебных обязанностей в городе Адияман. До этого пес помог найти двух живых жертв землетрясения. Протео был одной из 16 мексиканских собак, которые работали в Турции.  

Кот из мексиканской тюрьмы стал местной достопримечательностью из-за татуировок – подробности здесь.  

В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции-4

А вот еще один случай из пострадавших районов Турции. Там хлопот португальским спасателям добавил пугливый пес. Его выманивали из-под плит, которые несколько дней ему служили надежной будкой, самыми различными способами. К людям пес  светло-золотистого окраса вышел на свист и ласковые призывы возвращаться к жизни.  

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Реклама # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧП в Китае: количество погибших выросло до 4 человек
23 февраля 2023 12:03

ЧП в Китае: количество погибших выросло до 4 человек

Стрельба в США: 19-летний парень убил ребёнка и журналистку местного телеканала
23 февраля 2023 12:02

Стрельба в США: 19-летний парень убил ребёнка и журналистку местного телеканала

Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений
23 февраля 2023 12:01

Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений