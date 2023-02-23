В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции

23 февряля принято говорить о мужественных поступках. Может, это не совсем точное определение, но и среди четвероногих спасателей есть те, чьи смелые усилия не забудут никогда. Мексика отдает дань уважения собаке-спасателю, которая погибла, помогая пострадавшим от землетрясения в Турции.

Собаки-спасателя Протео не стало при исполнении служебных обязанностей в городе Адияман. До этого пес помог найти двух живых жертв землетрясения. Протео был одной из 16 мексиканских собак, которые работали в Турции. Кот из мексиканской тюрьмы стал местной достопримечательностью из-за татуировок – подробности здесь.