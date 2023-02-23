В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции
23 февряля принято говорить о мужественных поступках. Может, это не совсем точное определение, но и среди четвероногих спасателей есть те, чьи смелые усилия не забудут никогда. Мексика отдает дань уважения собаке-спасателю, которая погибла, помогая пострадавшим от землетрясения в Турции.
Собаки-спасателя Протео не стало при исполнении служебных обязанностей в городе Адияман. До этого пес помог найти двух живых жертв землетрясения. Протео был одной из 16 мексиканских собак, которые работали в Турции.
Кот из мексиканской тюрьмы стал местной достопримечательностью из-за татуировок – подробности здесь.
А вот еще один случай из пострадавших районов Турции. Там хлопот португальским спасателям добавил пугливый пес. Его выманивали из-под плит, которые несколько дней ему служили надежной будкой, самыми различными способами. К людям пес светло-золотистого окраса вышел на свист и ласковые призывы возвращаться к жизни.
*На правах рекламы.
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