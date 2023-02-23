ЧП в Китае: количество погибших выросло до 4 человек

Новости Китая. До четырех человек выросло количество погибших при крупном обрушении на угольном карьере в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 49 рабочих по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Сейчас на месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы 300 человек и 60 единиц спецтехники. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных аварийных бригад. ЧП произошло вечером 22 февраля. Внезапно сошедший оползень накрыл находившихся в карьере рабочих.