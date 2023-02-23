Прямой эфир

ЧП в Китае: количество погибших выросло до 4 человек

23 февраля 2023 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. До четырех человек выросло количество погибших при крупном обрушении на угольном карьере в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 49 рабочих по-прежнему считаются пропавшими без вести.  

ЧП в Китае: количество погибших выросло до 4 человек-1

Сейчас на месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы 300 человек и 60 единиц спецтехники. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных аварийных бригад. ЧП произошло вечером 22 февраля. Внезапно сошедший оползень накрыл находившихся в карьере рабочих.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# ЧП # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба в США: 19-летний парень убил ребёнка и журналистку местного телеканала
23 февраля 2023 12:02

Стрельба в США: 19-летний парень убил ребёнка и журналистку местного телеканала

Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений
23 февраля 2023 12:01

Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений

Менее половины танков «Челленджер» в британской армии боеспособны
23 февраля 2023 11:58

Менее половины танков «Челленджер» в британской армии боеспособны