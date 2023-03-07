В Мексике обнаружили более сотни детей-нелегалов в заброшенном трейлере

Новости Мексики. В Мексике полиция обнаружила в заброшенном трейлере более 340 нелегальных мигрантов, среди них свыше сотни – несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самое большое количество найденных детей, путешествующих через Мексику без родителей. Полиция передала их под опеку сотрудникам социальной службы, там позаботятся о них, пока не определится их статус. Остальными нелегалами занимаются миграционные службы. Они могут быть депортированы, если не докажут законность пребывания в Мексике. Полиция ищет водителя грузовика, чтобы выяснить, кто организовал незаконную поездку.