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В Мексике обнаружили более сотни детей-нелегалов в заброшенном трейлере

07 марта 2023 07:36
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Новости Мексики. В Мексике полиция обнаружила в заброшенном трейлере более 340 нелегальных мигрантов, среди них свыше сотни – несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике обнаружили более сотни детей-нелегалов в заброшенном трейлере-1

Это самое большое количество найденных детей, путешествующих через Мексику без родителей. Полиция передала их под опеку сотрудникам социальной службы, там позаботятся о них, пока не определится их статус. Остальными нелегалами занимаются миграционные службы. Они могут быть депортированы, если не докажут законность пребывания в Мексике. Полиция ищет водителя грузовика, чтобы выяснить, кто организовал незаконную поездку.

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# Беженцы # Новости Мексики # Фотофакт

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