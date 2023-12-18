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В Мексике неизвестные расстреляли участников рождественской вечеринки. Погибли 12 человек

18 декабря 2023 08:38
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12 человек погибли в результате стрельбы на рождественской вечеринке в Мексике. Нападение произошло ранним утром в городе Сальватьерра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике неизвестные расстреляли участников рождественской вечеринки. Погибли 12 человек-1

Вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по собравшимся, затем подожгли несколько припаркованных машин и скрылись. Полиция ведет поиск преступников. Штат Гуанахуато, где случилась трагедия, стал одним из самых криминогенных регионов Мексики – здесь за влияние соперничают два крупнейших наркокартеля. Так, летом этого года группа вооруженных людей расстреляла посетителей аквапарка. Тогда погибли семь человек.

# Убийство # Новости Мексики

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