В Мексике неизвестные расстреляли участников рождественской вечеринки. Погибли 12 человек

12 человек погибли в результате стрельбы на рождественской вечеринке в Мексике. Нападение произошло ранним утром в городе Сальватьерра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по собравшимся, затем подожгли несколько припаркованных машин и скрылись. Полиция ведет поиск преступников. Штат Гуанахуато, где случилась трагедия, стал одним из самых криминогенных регионов Мексики – здесь за влияние соперничают два крупнейших наркокартеля. Так, летом этого года группа вооруженных людей расстреляла посетителей аквапарка. Тогда погибли семь человек.