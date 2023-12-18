Вучич объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе своей правящей коалиции на внеочередных парламентских выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным она набрала более 46,5 % голосов. Таким образом блок Вучича может получить не менее 129 из 250 мест в парламенте. Окончательные результаты выборов должны быть объявлены через 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем через 30 дней после объявления окончательных результатов депутаты нового созыва должны приступить к работе.