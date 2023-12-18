Глава МВФ: без помощи Запада Украина продержится два месяца

Украина сможет просуществовать без западной финансовой поддержки около двух месяцев. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой, передает РИА Новости.

Она призывает западные страны немедленно выделить Украине десятки миллиардов долларов, чтобы избежать экономической угрозы. Задержка с предоставлением помощи может заставить украинское правительство прибегнуть к дестабилизирующим мерам, таким как выпуск денег. Георгиева отмечает важность того, чтобы не допустить затягивания этого процесса, иначе это усилит давление на Украину.

В последнее время Киеву пришлось сталкиваться с урезанием помощи со стороны Запада: Венгрия заблокировала 50 миллиардов долларов для Украины.