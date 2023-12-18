Израиль усилил обстрелы сектора Газа

Более 100 человек погибли в результате обстрела израильской армией лагеря беженцев «Нусейрат» в центре сектора Газа. Сообщается о сильных разрушениях, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль, несмотря на международное давление, усилил обстрелы анклава как с земли, так и воздуха. Эскалация происходит на фоне очередных переговоров с Катаром об обмене заложниками и временном прекращении огня. Однако после бомбежек и налетов, которые усилились за последние сутки, ХАМАС заявил, что больше не будет обсуждать с Израилем вопрос об освобождении всех захваченных израильтян, пока ЦАХАЛ не прекратит боевые действия в Газе.

Тем временем Совет безопасности ООН сегодня, 18 декабря, намерен провести очередное голосование по новой резолюции, призывающей к срочному и устойчивому прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.