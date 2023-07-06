В Мексике на шоссе перевернулся автобус – 29 человек погибли

Новости Мексики. 29 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике. Причины, почему он перевернулся на шоссе, уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелые травмы получили 19 пассажиров, пятеро доставлены в больницу на вертолете. На месте работают спасатели и полиция. По основной версии, виновником трагедии стал водитель, который не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Стоит отметить, подобные аварии не редкость в Мексике. В апреле при схожих обстоятельствах погибли 18 человек, десятки получили ранения.