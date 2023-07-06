Заявления руководителя Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях бронетехники РФ за время СВО поражают степенью лживости. Так прокомментировало российское оборонное ведомство публикацию в Financial Times, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ отметили, что опубликованные оценки адмирала Радакина о потерях российской бронетехники и заявления о том, что ВС России утратили половину своей боеспособности обескураживают вселенскими масштабами.

Британские военачальники вместе с главой обороны страны указывают на тотальное опустошение запасов вооружений и техники, которые сгорели при столкновении с украинской армией. Обратили внимание в Минобороны и на перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow, которые все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, убивая мирное население. А поставленную Киевом британскую технику назвали «металлоломом», который после переплавки может пригодиться для восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Цели пропагандистских заявлений британского адмирала Радакина очевидны, отметили в российском оборонном ведомстве. Нужны деньги на приобретение нового вооружения для армии взамен на хлам, который отправляется киевскому режиму. А британских налогоплательщиков все сложнее убедить в необходимости и далее передавать технику и оружие Украине на фоне провала контрнаступления ВСУ.