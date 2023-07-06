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20 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве

06 июля 2023 08:40
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Новости Израиля. Массовые антиправительственные демонстрации прошли в Израиле. В Тель-Авиве десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральным улицам города, затем перекрыли главное шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве-1

Люди жгли костры и файеры. Для разгона митингующих прибыли усиленные наряды полиции и водометы. Причиной волнений послужила отставка начальника городской полиции. Он заявил, что вынужден покинуть свой пост из-за конфликта с министром национальной безопасности, который требовал применить к протестующим против судебной реформы жесткую силу.

После этого сообщения на улицу вышли тысячи израильтян, чтобы выразить свое возмущение действиями правительства. По оценкам местных СМИ, в Тель-Авиве в акции протеста приняли участие около 20 тысяч человек.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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