20 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве

Новости Израиля. Массовые антиправительственные демонстрации прошли в Израиле. В Тель-Авиве десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральным улицам города, затем перекрыли главное шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди жгли костры и файеры. Для разгона митингующих прибыли усиленные наряды полиции и водометы. Причиной волнений послужила отставка начальника городской полиции. Он заявил, что вынужден покинуть свой пост из-за конфликта с министром национальной безопасности, который требовал применить к протестующим против судебной реформы жесткую силу.

После этого сообщения на улицу вышли тысячи израильтян, чтобы выразить свое возмущение действиями правительства. По оценкам местных СМИ, в Тель-Авиве в акции протеста приняли участие около 20 тысяч человек.