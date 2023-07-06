Работники метро в Буэнос-Айресе устроили массовую забастовку

Новости Аргентины. Тысячи жителей аргентинской столицы с трудом могли добраться до работы и домой, а на улицах города возникли многочисленные заторы. Жизнь Буэнос-Айреса серьезно затруднила забастовка работников метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют сокращения рабочего дня и безопасных условий труда. Поводом для проведения массовой стачки стала проявившаяся информация о том, что в обшивках вагонов подземки есть асбест. Из-за этого более половины сотрудников имеют серьезные проблемы со здоровьем. Добавим, что асбест как чрезвычайно опасный минерал запрещен в Аргентине с 2000 года.