Прямой эфир

Работники метро в Буэнос-Айресе устроили массовую забастовку

06 июля 2023 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Тысячи жителей аргентинской столицы с трудом могли добраться до работы и домой, а на улицах города возникли многочисленные заторы. Жизнь Буэнос-Айреса серьезно затруднила забастовка работников метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники метро в Буэнос-Айресе устроили массовую забастовку -1

Они требуют сокращения рабочего дня и безопасных условий труда. Поводом для проведения массовой стачки стала проявившаяся информация о том, что в обшивках вагонов подземки есть асбест. Из-за этого более половины сотрудников имеют серьезные проблемы со здоровьем. Добавим, что асбест как чрезвычайно опасный минерал запрещен в Аргентине с 2000 года.

# Забастовка # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве
06 июля 2023 08:40

20 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве

В МО РФ резко ответили на заявления Радакина о российской армии
06 июля 2023 07:22

В МО РФ резко ответили на заявления Радакина о российской армии

В Израиле протестующие стали сооружать баррикады и жечь костры на главном шоссе в столице
06 июля 2023 07:14

В Израиле протестующие стали сооружать баррикады и жечь костры на главном шоссе в столице