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В Мексике на поле во время футбольного матча выбежала собака и начала играть с мячом

02 октября 2023 15:03
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Новости Мексики. Необычный матч состоялся в рамках чемпионата Мексики по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальным его сделала собака. Кстати, весьма дисциплинированная. Она выбежала на поле уже после того, как прошли все 90 минут встречи. Вот только судья объявил добавленное время.

В Мексике на поле во время футбольного матча выбежала собака и начала играть с мячом-1

Этого собака и не учла. Кстати, пес продемонстрировал отличное владение мячом. Способности удерживать его могли бы позавидовать и некоторые футболисты. Несколько минут игроки, обслуживающий персонал и помощники тренерского штаба гонялись за собакой, пока та нарезала круги по стадиону. А ей, кажется, и нравилось. Если бы такое шоу было анонсировано, болельщиков на трибунах было бы гораздо больше.

# Необычное # Новости Мексики # Фотофакт

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