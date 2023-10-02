В Великобритании представили пластиковое мороженое

Новости Великобритании. В Британии представили мороженое, сделанное из пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс разработали ученые из Эдинбурга. Его суть в способности бактерий и ферментов перерабатывать полиэтилен и превращать его в ванилин. Точнее, молекулу с его вкусом и запахом.

Автор идеи – биотехнолог Джоанна Сэдлер. Два года назад она даже написала исследование, которое было посвящено разложению и вторичной переработке пластика, а также использованию его в качестве сырья для роста микробов.