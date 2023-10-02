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В Великобритании представили пластиковое мороженое

02 октября 2023 14:59
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Новости Великобритании. В Британии представили мороженое, сделанное из пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс разработали ученые из Эдинбурга. Его суть в способности бактерий и ферментов перерабатывать полиэтилен и превращать его в ванилин. Точнее, молекулу с его вкусом и запахом.

Автор идеи – биотехнолог Джоанна Сэдлер. Два года назад она даже написала исследование, которое было посвящено разложению и вторичной переработке пластика, а также использованию его в качестве сырья для роста микробов.

В Великобритании представили пластиковое мороженое-1

Джоанна Сэдлер, биотехнолог:
Сначала я как бы разбираю пластик на отдельные блоки – молекулы. Потом отделяю те, что не подходят. Оставшиеся вступают в реакцию. Так мы производим ванилин.

В Великобритании представили пластиковое мороженое-4

Пока мороженое еще проходит ряд исследований. Важно, чтобы оно соответствовало всем требованиям и нормам, как и обычные продукты питания. Тестирование займет немало времени. Но это уже огромный шаг в будущее, уверена Сэдлер.

# Необычное # Фотофакт

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