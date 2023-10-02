Ледники в Швейцарии потеряли 10% объёма за последние пару лет

Швейцарские ледники потеряли 10 % объема за последние два года. Это худший показатель за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина очевидна – глобальное потепление. Местная метеослужба бьет тревогу. По информации экспертов, скорость таяния воды в августе установила новый рекорд. Правда, такие победы радовать могут едва ли.

Матиас Хусс, профессор гляциологии:

Мы теряем ледники. Если так будет продолжаться и в будущем, что весьма вероятно, мы увидим почти полное исчезновение ледников в Альпах.