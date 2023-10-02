Ледники в Швейцарии потеряли 10% объёма за последние пару лет
Швейцарские ледники потеряли 10 % объема за последние два года. Это худший показатель за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина очевидна – глобальное потепление. Местная метеослужба бьет тревогу. По информации экспертов, скорость таяния воды в августе установила новый рекорд. Правда, такие победы радовать могут едва ли.
Матиас Хусс, профессор гляциологии:
Мы теряем ледники. Если так будет продолжаться и в будущем, что весьма вероятно, мы увидим почти полное исчезновение ледников в Альпах.
Рекордно низкого уровня достиг и лед вокруг Антарктиды. Это подтверждает опасения ученых о влиянии изменения климата. Сейчас на материке, как и во всем Южном полушарии, весна. Площадь морского льда достигла 17 миллионов квадратных метров. Это крайне низкий показатель. Как заявляют ученые, таяние льда несет серьезные последствия для животного мира материка. Глобальное потепление ускоряется, напоминают ученые.