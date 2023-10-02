В Колумбии прошёл марш коренных народов

Новости Колумбии. Марш коренных народов прошел в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально шествие носило политический характер. Участники демонстрации хотели высказать одобрение действиям правительства и поддержать главу. Однако митинг быстро стал еще и зрелищем для местных и тем более приезжих. Все благодаря участникам.

Они уделили большое внимание костюмам. Так что, глядя на них, можно было познакомиться и с культурным наследием страны. В частности, с музыкальным. В руках участников шествия различные инструменты. Сливаясь воедино, они воспроизводят традиционную музыку. Впрочем, и о своей главной цели митингующие не забыли. В адрес правительства звучали слова благодарности за анонсированные изменения в системах образования и здравоохранения страны.