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Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса

05 июля 2023 11:10
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Интернет-платформы «Российских железных дорог» подверглись атаке хакеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал компании.

В сообщении отмечается, что РЖД активно работает над восстановлением функциональности своего веб-сайта и мобильного приложения. Кассовые точки на станциях и вокзалах продолжают работать без сбоев, и билеты по-прежнему доступны для приобретения. Представители РЖД приносят извинения за возможные неудобства. 

По состоянию на 14:09 все сервисы «Российской железной дороги» работают в штатном режиме. 

# Хакеры

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