Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса

Интернет-платформы «Российских железных дорог» подверглись атаке хакеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал компании.

В сообщении отмечается, что РЖД активно работает над восстановлением функциональности своего веб-сайта и мобильного приложения. Кассовые точки на станциях и вокзалах продолжают работать без сбоев, и билеты по-прежнему доступны для приобретения. Представители РЖД приносят извинения за возможные неудобства.

По состоянию на 14:09 все сервисы «Российской железной дороги» работают в штатном режиме.