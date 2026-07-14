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В Мексике грузовик протаранил несколько легковых машин – есть жертвы

14 июля 2026 06:53
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В Мексике на оживленном шоссе произошла массовая авария: грузовик протаранил несколько легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике грузовик протаранил несколько легковых машин – есть жертвы-2

В результате вспыхнул сильный пожар, он помешал эвакуировать водителей, застрявших в авто. Огонь уничтожил семь автомобилей. Погибли 16 человек, двое числятся пропавшими без вести, тяжелые травмы получили двое военнослужащих Национальной гвардии. По предварительной версии, ДТП случилось из-за отказа тормозов у грузовика.

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# Авария # Авария в Мексике

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