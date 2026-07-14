В Мексике грузовик протаранил несколько легковых машин – есть жертвы

В Мексике на оживленном шоссе произошла массовая авария: грузовик протаранил несколько легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате вспыхнул сильный пожар, он помешал эвакуировать водителей, застрявших в авто. Огонь уничтожил семь автомобилей. Погибли 16 человек, двое числятся пропавшими без вести, тяжелые травмы получили двое военнослужащих Национальной гвардии. По предварительной версии, ДТП случилось из-за отказа тормозов у грузовика.