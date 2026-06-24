Прямой эфир

В Техасе перевернулась фура с ульями

24 июня 2026 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В округе Ориндж на юго-востоке Техаса грузовой автомобиль с ульями перевернулся на повороте – водитель не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе перевернулась фура с ульями-2

Фура перевозила около 400 ульев. После аварии власти перекрыли дороги и призвали жителей не выходить из домов. Пчеловоды пытаются отловить рой и спасти уцелевшие ульи. По предварительным оценкам, выжить сможет лишь четверть пчел.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел
24 июня 2026 06:50

В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел

Чемпионат по военному пятиборью среди стран СНГ стартовал в Минске
24 июня 2026 06:34

Чемпионат по военному пятиборью среди стран СНГ стартовал в Минске

«Минские кабельные сети» усилили рейды по выявлению безучетного энергопотребления
24 июня 2026 06:24

«Минские кабельные сети» усилили рейды по выявлению безучетного энергопотребления