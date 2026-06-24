В Техасе перевернулась фура с ульями

В округе Ориндж на юго-востоке Техаса грузовой автомобиль с ульями перевернулся на повороте – водитель не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В округе Ориндж на юго-востоке Техаса грузовой автомобиль с ульями перевернулся на повороте – водитель не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фура перевозила около 400 ульев. После аварии власти перекрыли дороги и призвали жителей не выходить из домов. Пчеловоды пытаются отловить рой и спасти уцелевшие ульи. По предварительным оценкам, выжить сможет лишь четверть пчел.