Милитаристские настроения европейских элит уже не способны замаскировать глубокий кризис западной дипломатии. В попытке скрыть этот тупик Эммануэль Макрон накануне масштабного парада с участием 7 тысяч солдат в честь Дня взятия Бастилии созывает лидеров так называемой «коалиции решительных». 25 европейских делегаций примут в парижском Доме инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные лидеры прибывают туда со своим багажом тяжелых стратегических увечий, полученных на саммите НАТО в Анкаре, где европейские союзники фактически были ориентированы на прямое финансирование американских стратегических приоритетов.

В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО – итоги и результаты читайте здесь.

Французское руководство пытается использовать эту встречу для демонстрации якобы европейского пробуждения и солидарности с Киевом. Но, судя по всему, Зеленский прибыл в Париж ради дежурных обещаний. Французы предлагают Киеву лишь красивые жесты, среди которых участие украинских военных в завтрашнем шествии.

При этом за кулисами праздника зреет напряжение. Как пишут СМИ, французских чиновников панически пугает стремительный рост военных расходов Берлина, в котором Париж видит прямую угрозу своему традиционному лидерству на континенте.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц прибудет на трибуну почетных гостей в качестве главного триумфатора, что лишь подчеркнет обострение внутренней конкуренции за влияние в Европе.