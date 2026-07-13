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В Польше начались масштабные военные учения

13 июля 2026 18:26
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Если Ормузский пролив на Ближнем Востоке – «бутылочное горлышко» мировых торговых маршрутов, то Сувалкский коридор для Польши, очевидно, самое узкое место военной стратегии Варшавы, а заодно и причина нескончаемых фобий касательно той самой «угрозы с Востока».

А потому именно в этом регионе сегодня развернулись очередные закрытые маневры польской армии?

В Польше начались масштабные военные учения-2

Польское военное ведомство предпочло засекретить численность задействованной группировки и типы вооружения. Гражданскому населению под угрозой преследования категорически запретили фиксировать перемещение техники на дорогах общего пользования. Аппетиты польского генералитета при этом астрономические. Чиновники Министерства обороны отчитались сегодня о колоссальных расходах на закупку заокеанского вооружения.

Польша и Франция начали консультации по проекту общеевропейского ядерного сдерживания.

В Польше начались масштабные военные учения-4

Цезари Томчик, заместитель министра национальной обороны Польши:
На сегодняшний день Польша уже потратила около 65 миллиардов долларов на закупку американского вооружения и строительство различного рода сервисных мощностей у себя в стране. В ближайшие годы мы израсходуем еще порядка 150 миллиардов долларов, и я отдаю себе отчет, что нам бы хотелось получить от этих вложений и определенную отдачу.

Вместо инвестиций в качество жизни людей Варшава идет на кабальные соглашения по созданию центра обслуживания комплексов «Пэтриот», рассчитывая на призрачные перспективы будущего совместного производства ракет.

# Международная политика

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