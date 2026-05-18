США начали переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу

Соединенные Штаты начали масштабную переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу – это заметно усиливает военное присутствие НАТО в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 % личного состава и большая часть тяжелой техники уже размещены на польских базах. Всего американский контингент в стране насчитывает примерно 10 тысяч военных и гражданских специалистов. Параллельно Вашингтон выводит Второй кавалерийский полк из Германии: его силы заменят бригадную танковую группу в Восточной Европе, оптимизировав распределение войск. Эти перестановки отражают обновленный подход США к обеспечению безопасности на восточном фланге НАТО.