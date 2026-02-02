Десятки человек собрались на центральной площади Амстердама накануне, чтобы выразить недовольство политикой Брюсселя и НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие назвали Еврокомиссию коррупционной силой, которая грабит граждан и навязывает чужие правила. Участники акции также резко раскритиковали узкое и воинственное мышление альянса. За весь украинский конфликт Нидерланды выделили на помощь Киеву более 5 миллиардов евро. На этом фоне, по данным исследований, сами голландцы лишаются привычных благ. 68 % граждан смотрят в будущее с пессимизмом.