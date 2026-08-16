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Новости по тегу #Новости Марокко

Полиция Марокко применила силу на границе с Сеутой
16 августа 2026 08:26

Полиция Марокко применила силу на границе с Сеутой

Автомобильный экспорт Марокко вырос почти на 16% за первые 5 месяцев 2026 года
04 августа 2026 08:43

Автомобильный экспорт Марокко вырос почти на 16% за первые 5 месяцев 2026 года

Президент подтвердил интерес Беларуси к расширению сотрудничества с Марокко
30 июля 2026 05:40

Президент подтвердил интерес Беларуси к расширению сотрудничества с Марокко

Марокко создает новый цифровой коридор для выхода местного бизнеса на международные рынки
23 июля 2026 06:59

Марокко создает новый цифровой коридор для выхода местного бизнеса на международные рынки

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения
06 февраля 2026 09:52

В Марокко эвакуировано более 100 тысяч человек из-за угрозы наводнения

В Марокко 2 человека погибли в рухнувшем из-за ливней доме
02 февраля 2026 07:12

В Марокко 2 человека погибли в рухнувшем из-за ливней доме

В Марокко испытали внедорожник на солнечной энергии
23 октября 2023 11:50

В Марокко испытали внедорожник на солнечной энергии

Марракеш восстанавливают после землетрясений
19 октября 2023 06:48

Марракеш восстанавливают после землетрясений

Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения
15 сентября 2023 06:42

Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения

Марокко в результате землетрясения может грозить гуманитарный кризис
12 сентября 2023 10:44

Марокко в результате землетрясения может грозить гуманитарный кризис