Новости по тегу #Новости Марокко

Во время операции по пресечению новой попытки массового прорыва арестованы более 60 человек.
Автомобильная промышленность Марокко все увереннее утверждается в роли главного экспортного локомотива страны. К концу весны объем экспорта превысил 8 миллиардов 200 миллионов долларов.
Президент Беларуси поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником.
Страна запускает национальную В2В-платформу электронной торговли, которая должна напрямую соединить экспортеров с зарубежными покупателями и снизить зависимость от посредников.
Причиной стали непрекращающиеся ливни, которые привели к критическому переполнению водохранилища местной плотины.
На северо-востоке страны уже несколько дней продолжаются мощные дожди. За сутки в этом регионе зафиксировано разрушение еще двух домов.
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