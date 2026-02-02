Литва испытывает дефицит финансирования на ремонт жилья. По данным местных чиновников, в государственной поддержке нуждаются 35 тысяч многоквартирных зданий по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный контроль Литвы подтверждает: модернизация такого количества домов в настоящее время невозможна. Проблема усугубляется тем, что, помимо жилого фонда, необходимы средства на капитальный ремонт инфраструктурных сооружений – их стоимость оценивается в сотни миллионов евро. Чиновники подчеркивают: это значительная сумма. Кроме того, у государства есть иные приоритетные направления расходов. В первую очередь, оборона, на которую Литва выделяет миллиарды евро.