Государственный долг Германии достиг исторического рекорда. По данным местного статистического бюро, в третьем квартале 2025 года он составил примерно 3 триллиона евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2021 года бремя немецких заимствований выросло на впечатляющие 17 %. Основной причиной такого беспрецедентного роста называют санкционную политику Евросоюза против России. За последние годы Брюссель направил Украине помощь на сумму 95 миллиардов долларов, а сама Германия выделила Киеву еще 1 миллиард 700 миллионов. Все это создает значительную нагрузку на бюджет и будущее немецких налогоплательщиков.