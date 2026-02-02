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Государственный долг Германии достиг исторического рекорда

02 февраля 2026 05:51
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Государственный долг Германии достиг исторического рекорда. По данным местного статистического бюро, в третьем квартале 2025 года он составил примерно 3 триллиона евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный долг Германии достиг исторического рекорда-2

С начала 2021 года бремя немецких заимствований выросло на впечатляющие 17 %. Основной причиной такого беспрецедентного роста называют санкционную политику Евросоюза против России. За последние годы Брюссель направил Украине помощь на сумму 95 миллиардов долларов, а сама Германия выделила Киеву еще 1 миллиард 700 миллионов. Все это создает значительную нагрузку на бюджет и будущее немецких налогоплательщиков.

# Германия

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