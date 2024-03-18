Путин допустил создание санитарной зоны на украинских землях

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о возможной идее создания «санитарной зоны» на территории, примыкающей к территории Белгородской области, в ответ на атаки ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что решать о создании подобной полосы будут тогда, когда это станет целесообразно и будет трудно преодолеть, применяя средства поражения врага.

С 15 по 17 марта в России состоялись выборы президента, на которых одним из четырех претендентов был Владимир Путин. Впервые выборы проводились в течение трёх дней и с применением удалённого электронного голосования.