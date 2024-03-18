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Путин заявил, что был согласен на обмен Навального только при одном условии

18 марта 2024 08:14
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Действующий президент России и кандидат на очередной срок Владимир Путин заявил о своем намерении провести обмен Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что дал свое согласие на обмен при том условии, что после этого Навальный не вернется в Россию.

Смерть Навального наступила 16 февраля, по предварительному данным, от оторвавшегося тромба. Все обстоятельства его гибели в данный момент выясняются. Навального приговорили к настоящему тюремному заключению после ряда процессов по разным статьям, в том числе за организацию и создание экстремистского сообщества и мошенничество.

# Международная политика # Владимир Путин

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