Путин заявил, что был согласен на обмен Навального только при одном условии

Действующий президент России и кандидат на очередной срок Владимир Путин заявил о своем намерении провести обмен Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что дал свое согласие на обмен при том условии, что после этого Навальный не вернется в Россию.

Смерть Навального наступила 16 февраля, по предварительному данным, от оторвавшегося тромба. Все обстоятельства его гибели в данный момент выясняются. Навального приговорили к настоящему тюремному заключению после ряда процессов по разным статьям, в том числе за организацию и создание экстремистского сообщества и мошенничество.