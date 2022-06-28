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В Мадриде начинается саммит НАТО. Что обсудят участники?

28 июня 2022 08:34
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В Мадриде начинается трехдневный саммит НАТО. Его главной повесткой станет принятие новой стратегической программы, которая определит курс Североатлантического альянса до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде начинается саммит НАТО. Что обсудят участники?-1

Его глава Йенс Столтенбер уже назвал предстающую встречу исторической, так как на ней будет принято множество важных решений. Лидеры стран – участников НАТО обсудят конфликт в Украине, примут масштабную программу военной помощи Киеву, попытаются уговорить Турцию снять вето на прием в альянс Финляндии и Швеции. Кроме того, утвердят радикальное наращивание сил и средств на восточных границах. Численность сил реагирования будет увеличено в семь раз – с нынешних 40 тысяч до 300.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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