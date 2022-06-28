В Мадриде начинается саммит НАТО. Что обсудят участники?

В Мадриде начинается трехдневный саммит НАТО. Его главной повесткой станет принятие новой стратегической программы, которая определит курс Североатлантического альянса до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его глава Йенс Столтенбер уже назвал предстающую встречу исторической, так как на ней будет принято множество важных решений. Лидеры стран – участников НАТО обсудят конфликт в Украине, примут масштабную программу военной помощи Киеву, попытаются уговорить Турцию снять вето на прием в альянс Финляндии и Швеции. Кроме того, утвердят радикальное наращивание сил и средств на восточных границах. Численность сил реагирования будет увеличено в семь раз – с нынешних 40 тысяч до 300.