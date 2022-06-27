Политик: «Это была ужасная ошибка Запада – расширяться на Восток»

Новости Испании. Испанцы протестуют против расширения НАТО. Тысячи людей прошли маршем по Мадриду, где 28 июня открывается саммит Северо-атлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО – подробности здесь.
Майкл Бри, председатель Академического консультативного совета Фонда Розы Люксембург:
Если вы хотите иметь мир, вы должны принимать во внимание интересы своих соседей и других. И это была ужасная ошибка Запада – расширяться на Восток. Главной причиной создания НАТО были не интересы безопасности государств-членов, а стремление удержать Америку в Европе, удержать под контролем немцев и Францию и не допустить русских в Европу.