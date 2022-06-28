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Альтернативы почти нет. Эстония подсчитывает ущерб от санкций против Беларуси

28 июня 2022 08:18
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Новости Эстонии. В Эстонии подсчитывают ущерб от санкций против Беларуси. Как выяснилось, отказ от импорта товаров из нашей страны нанес удар по металлургической и деревообрабатывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в докладе центра мониторинга развития при парламенте республики.

Альтернативы почти нет. Эстония подсчитывает ущерб от санкций против Беларуси-1

Заместить белорусские товары оказалось нечем. Альтернативы им на рынке почти нет. За аналогичные, найденные в других странах, надо заплатить в несколько раз дороже, что в нынешних экономических условиях довольно проблематично. Если Таллин полностью откажется от импорта из Беларуси и России, эстонские компании будут вынуждены переплатить на 860 миллионов евро больше по сравнению с ценами 2021 года. Большие потери несут и транспортники. За перевозку и хранение белорусских товаров Эстония зарабатывала более миллиарда евро.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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