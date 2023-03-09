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В Лос-Анджелесе мужчина открыл стрельбу по полицейским, трое ранены

09 марта 2023 12:50
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Новости США. Трое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Как сообщается, огонь по ним внезапно открыл неизвестный мужчина, после чего он забаррикадировался в соседнем здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе мужчина открыл стрельбу по полицейским, трое ранены-1

Прибывший на место ЧП спецназ вступил с подозреваемым в переговоры, пытаясь уговорить сдаться, но безрезультатно. В ходе штурма и перестрелки злоумышленник был убит. Личность стрелка удалось установить. Выяснилось, что мужчина уже имел проблемы с законом. Он только вышел из тюрьмы.

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# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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