В Лос-Анджелесе мужчина открыл стрельбу по полицейским, трое ранены

Новости США. Трое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Как сообщается, огонь по ним внезапно открыл неизвестный мужчина, после чего он забаррикадировался в соседнем здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывший на место ЧП спецназ вступил с подозреваемым в переговоры, пытаясь уговорить сдаться, но безрезультатно. В ходе штурма и перестрелки злоумышленник был убит. Личность стрелка удалось установить. Выяснилось, что мужчина уже имел проблемы с законом. Он только вышел из тюрьмы.