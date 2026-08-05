Прямой эфир

Миграционный кризис в Сеуте угрожает всему безвизовому пространству ЕС

05 августа 2026 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миграционный кризис в испанской Сеуте спровоцировал не менее масштабный раскол внутри ЕС, так как стал угрожать существованию безвизового пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Прорыв в конце прошлой недели более 70 тысяч нелегалов, которые штурмом взяли границу анклава, сильно напугал некоторые страны Евросоюза. Они не только оставили Мадрид один на один с проблемой, но и решили отгородиться от Испании, причем в прямом смысле этого слова. Под ударом оказалось свободное передвижение в Европе. 

Так, Италия квалифицировала произошедшее в Сеуте как прямую угрозу национальной безопасности, приостановив действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Кроме того, уже ввели пограничный и паспортный контроль. И эта недружественная инициатива Рима нашла поддержку в ЕС. 

22 лидера стран Евросоюза, включая Финляндию, Данию и Австрию, потребовали коренного пересмотра правил Шенгена. Боясь, что проникшие в испанский анклав нелегалы растекутся по всей Европе, власти призвали Еврокомиссию создать общеевропейский механизм, который будет противостоять схемам массовой легализации мигрантов.

# Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Пациенты в зоне риска: почему поляки стали бояться больниц?
05 августа 2026 16:50

Пациенты в зоне риска: почему поляки стали бояться больниц?

Захарова: ЕС за «оружейные» деньги мог бы превратить Украину в современный Дубай
05 августа 2026 14:01

Захарова: ЕС за «оружейные» деньги мог бы превратить Украину в современный Дубай

Центры содержания несовершеннолетних нелегалов в Сеуте переполнены почти в 30 раз
05 августа 2026 13:54

Центры содержания несовершеннолетних нелегалов в Сеуте переполнены почти в 30 раз