Миграционный кризис в Сеуте угрожает всему безвизовому пространству ЕС

Миграционный кризис в испанской Сеуте спровоцировал не менее масштабный раскол внутри ЕС, так как стал угрожать существованию безвизового пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв в конце прошлой недели более 70 тысяч нелегалов, которые штурмом взяли границу анклава, сильно напугал некоторые страны Евросоюза. Они не только оставили Мадрид один на один с проблемой, но и решили отгородиться от Испании, причем в прямом смысле этого слова. Под ударом оказалось свободное передвижение в Европе.

Так, Италия квалифицировала произошедшее в Сеуте как прямую угрозу национальной безопасности, приостановив действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Кроме того, уже ввели пограничный и паспортный контроль. И эта недружественная инициатива Рима нашла поддержку в ЕС.

22 лидера стран Евросоюза, включая Финляндию, Данию и Австрию, потребовали коренного пересмотра правил Шенгена. Боясь, что проникшие в испанский анклав нелегалы растекутся по всей Европе, власти призвали Еврокомиссию создать общеевропейский механизм, который будет противостоять схемам массовой легализации мигрантов.