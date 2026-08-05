Состояние системы здравоохранения в Польше все чаще становится одной из главных тем местных СМИ. Положение дел в медицине не столько волнует, сколько пугает поляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенности в том, что они смогут получить быструю, а главное, квалифицированную помощь в случае необходимости больше нет.

И проблема кроется не только в недостатке финансирования. А в том, что лечить людей скоро будут плохо подготовленные специалисты. Так, СМИ выяснили, что польский Минздрав решил наполовину сократить время последипломной практики. А студенты шестого курса по-прежнему обучаются в слишком больших группах и в чисто наблюдательном формате. В таких условиях не стоит говорить о высоком уровне профессиональной подготовки.

Но и после медицинского вуза выпускнику приходится самому заниматься своим образованием. Так как в клиниках полностью отсутствует контроль за обучением молодых специалистов. Вместо того, чтобы получать знания под руководством опытных врачей, ординаторы сталкиваются с острой нехваткой персонала в больницах.

В результате вчерашних студентов массово направляют в отделения неотложной помощи или заставляют обслуживать несколько отделений сразу. Это приводит к ситуациям, когда ординаторы остаются на дежурстве совершенно одни, без поддержки квалифицированных специалистов. В таких условиях система здравоохранения Польши обречена работать в ущерб как самим медикам, так и пациентам.