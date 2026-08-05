Аномальная жара грозит энергокризисом в Восточной Европе

Аномальная жара может привести к масштабным отключениям электроэнергии в странах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщают СМИ.

Так, Венгрия уже столкнулась с энергетическим кризисом. И, по словам экспертов, это только начало. Причиной стало рекордное обмеление Дуная, из-за чего остановлена работа атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает около половины выработки электроэнергии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация беспрецедентная, но не чрезвычайная. Жителей Венгрии призвали ограничить потребление электроэнергии, особенно в пиковые вечерние часы.

Все это может иметь серьезные последствия для всей Европы. Чрезвычайную ситуацию в энергетике уже объявила Румыния. Там, чтобы не допустить отключения электроэнергии, в Дунае топят баржи с камнями. Это позволит отвести воду к Черноводской атомной электростанции, которая обеспечивает пятую часть потребностей страны.

АЭС уже остановила работу одного из двух своих реакторов из-за падения уровня воды в реке. В связи с одновременными проблемами на нескольких крупных электростанциях – как атомных, так и гидроэлектростанциях – существует реальная угроза отключения электроэнергии.