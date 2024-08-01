В Лондоне вспыхнули погромы после убийства детей в школе танцев

Полиция Лондона задержала более 100 человек после масштабных беспорядков у резиденции премьер-министра Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты бросали фаеры в сторону здания, а также выкрикивали антиправительственные лозунги. В ответ власти вывели на улицы столицы полицейских, вооруженных щитами и дубинками. По заявлению митингующих, основной причиной беспорядков стали проблемы в социальной сфере, экономический кризис, а также ухудшение криминогенной обстановки.

В понедельник, 29 июля, в Саутпорте 17-летний парень напал с ножом на детей во время урока танцев. По официальным данным, погибли три ребенка, еще пять остаются в критическом состоянии. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в ходе которых произошли столкновения с полицией.