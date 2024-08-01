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Страны Запада заблокировали проект заявления СБ ООН по убийству главы политбюро ХАМАС

01 августа 2024 07:33
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Страны Запада заблокировали предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН. В документе осуждается убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Запада заблокировали проект заявления СБ ООН по убийству главы политбюро ХАМАС-1

Проект отклонен США, Великобританией и Францией, заявил постпред Ирана на заседании Совета безопасности. Он также отметил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, в результате которого погиб Хания.

31 июля движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров при попадании в его резиденцию в Тегеране управляемого авиационного снаряда. Однако Тель-Авив отрицает свою причастность. Убийство главы политбюро ХАМАС решительно осудили в Китае. Там заявили, что уделяют этому инциденту большое внимание. С аналогичной позицией выступили в МИД России.

# ООН

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