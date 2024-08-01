Страны Запада заблокировали проект заявления СБ ООН по убийству главы политбюро ХАМАС

Проект отклонен США, Великобританией и Францией, заявил постпред Ирана на заседании Совета безопасности. Он также отметил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, в результате которого погиб Хания.

31 июля движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров при попадании в его резиденцию в Тегеране управляемого авиационного снаряда. Однако Тель-Авив отрицает свою причастность. Убийство главы политбюро ХАМАС решительно осудили в Китае. Там заявили, что уделяют этому инциденту большое внимание. С аналогичной позицией выступили в МИД России.