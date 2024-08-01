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На северо-западе Рима произошёл крупный пожар

01 августа 2024 07:51
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Крупный пожар случился на северо-западе Рима. Людей эвакуировали из здания обсерватории, полицейской станции, а также из офиса местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На северо-западе Рима произошёл крупный пожар-1

Горели автомобили, припаркованные на улице. По предварительным данным, возгорание началось в трущобах. К тушению привлекли 10 пожарных бригад, а также два вертолета. Работу спасателей осложняло внезапное изменение направления ветра.

# Пожар # Новости Италии

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