80 лет назад началось Варшавское восстание против нацистских захватчиков

80 лет назад, 1 августа 1944-го, началось Варшавское восстание против нацистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было одно из самых знаковых событий Сопротивления не только в истории Польши, но и всей Второй мировой войны. Мятеж организовали в еврейском гетто под руководством Армии Крайовой и представителей польского правительства в изгнании.

После 2 месяцев ожесточенных боев восстание, которое повлекло огромные жертвы, закончилось капитуляцией и почти полным разрушением Варшавы. Сегодня, несмотря на начало новых отношений между Берлином и Варшавой после смены власти в Польше прошлой осенью, вопрос о компенсациях жертвам фашизма по-прежнему открыт. Последние выжившие в ходе восстания поляки ожидают от немцев финансовых выплат, а не очередного признания вины.