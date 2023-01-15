В Непале обнаружены выжившие после крушения самолёта люди

Десятки человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале. Самолет, принадлежавший местной компании, разбился при заходе на посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, лайнер потерял скорость и завалился на крыло. Пилот успел предотвратить падение самолета на населенный пункт и увел его в сторону реки. Сейчас на месте инцидента работают спасатели. На данный момент из-под обломков извлекли 40 погибших. Всего на борту находились 68 пассажиров, в том числе 10 иностранных граждан, и четыре члена экипажа.