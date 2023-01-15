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В Непале обнаружены выжившие после крушения самолёта люди

15 января 2023 10:43
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Десятки человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале. Самолет, принадлежавший местной компании, разбился при заходе на посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Непале обнаружены выжившие после крушения самолёта люди-1

По словам очевидцев, лайнер потерял скорость и завалился на крыло. Пилот успел предотвратить падение самолета на населенный пункт и увел его в сторону реки. Сейчас на месте инцидента работают спасатели. На данный момент из-под обломков извлекли 40 погибших. Всего на борту находились 68 пассажиров, в том числе 10 иностранных граждан, и четыре члена экипажа.  

В потерпевшем крушение самолёте в Непале находились четыре россиянина (подробности тут).  

В Непале обнаружены выжившие после крушения самолёта люди-4

Сообщается, что несколько человек выжили после крушения, их оперативно отправляют в больницу. Премьер Непала посетил аэропорт и созвал экстренное заседание кабинета министров. В стране объявлен траур.  

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# Крушение # Фотофакт

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