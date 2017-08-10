В Лондоне двухэтажный автобус протаранил магазин: шесть человек пострадали

Новости Великобритании. Двухэтажный автобус въехал в магазин на юго-западе Лондоне. Подъезды к месту происшествия перекрыты. Там работают полицейские и медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно как минимум о шести травмированных. Вероятнее всего, количество пострадавших увеличится. Две женщины, находящиеся на верхнем этаже автобуса, оказались заблокированы из-за обрушения фасада магазина. Спасатели делают все возможное, чтобы освободить их. Причины инцидента еще не названы.