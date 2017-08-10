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Скорость ветра до 140 км/ч: на восточное побережье Мексики обрушился ураган «Франклин»

10 августа 2017 09:29
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Новости Мексики. На восточное побережье Мексики обрушился ураган «Франклин». Сообщается, что скорость ветра достигает почти 140 километров в час. К счастью, местных жителей заранее оповестили о надвигающейся буре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра до 140 км/ч: на восточное побережье Мексики обрушился ураган «Франклин»-1

Из наиболее уязвимых районов была проведена эвакуация. Школы и другие учебные заведения закрыты. Рыбаки перевезли свои лодки с побережья. Чтобы разместить население, в нескольких штатах подготовлены более 3 тысяч убежищ. В состояние повышенной готовности приведены военнослужащие и техника.

# Ураганы

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