Скорость ветра до 140 км/ч: на восточное побережье Мексики обрушился ураган «Франклин»

Новости Мексики. На восточное побережье Мексики обрушился ураган «Франклин». Сообщается, что скорость ветра достигает почти 140 километров в час. К счастью, местных жителей заранее оповестили о надвигающейся буре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из наиболее уязвимых районов была проведена эвакуация. Школы и другие учебные заведения закрыты. Рыбаки перевезли свои лодки с побережья. Чтобы разместить население, в нескольких штатах подготовлены более 3 тысяч убежищ. В состояние повышенной готовности приведены военнослужащие и техника.