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Из-за жаркой погоды жителей Румынии начали атаковать осы: один человек скончался

10 августа 2017 09:27
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Новости Румынии. Жителей Румынии атакуют осы. Есть сведения, что один человек скончался от анафилактического шока после укуса насекомого. Более 10 пострадавших доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за жаркой погоды жителей Румынии начали атаковать осы: один человек скончался-1

За последние недели популяция жалящих хищников значительно увеличилась, а их поведение отличается особой агрессивностью. Эксперты связывают происходящее с жаркой погодой, которая установилась на территории страны.

# Человек и животные

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