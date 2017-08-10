Из-за жаркой погоды жителей Румынии начали атаковать осы: один человек скончался

Новости Румынии. Жителей Румынии атакуют осы. Есть сведения, что один человек скончался от анафилактического шока после укуса насекомого. Более 10 пострадавших доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. Жителей Румынии атакуют осы. Есть сведения, что один человек скончался от анафилактического шока после укуса насекомого. Более 10 пострадавших доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние недели популяция жалящих хищников значительно увеличилась, а их поведение отличается особой агрессивностью. Эксперты связывают происходящее с жаркой погодой, которая установилась на территории страны.